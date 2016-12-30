Лента новостей
Что нас ждет с января 2017 года?
В начале нового года в России подорожает табак, алкоголь и ОСАГО, новые авто будут продаваться только с ГЛОНАССОМ, а госслужащим повысят пенсионный возраст. Какие изменения произойдут – в материале «ОМСКРЕГИОНА».
23:55 Вчера
В новогоднем обращении Виктор Назаров пожелал омичам процветания и достатка
Глава региона обратился к жителям города и области с поздравительной речью. В своем видеообращении Виктор Назаров вспомнил яркие события уходящего года и пожелал в новом году омичам любви и заботы близких и процветания.
12:25 Вчера
Наташу Королеву и «Уральских пельменей» заказала на корпоратив омская стройфирма
Омских монтажников с новым 2017 годом поздравили певица Наташа Королева и капитан «Уральских пельмений» Андрей Рожков. [ФОТО]
11:41 Вчера
Омский студент крал автомобильные номера и предлагал водителям выкупить их за 5 тысяч рублей
За десять минут в полицию обратилось сразу трое автовладельцев, которые утром увидели, что их автомобили стоят без регистрационных номеров, а на лобовом стекле записка с руководством. [ФОТО]
08:51 Вчера
Любинский проспект возглавил топ омских градостроительных проектов
По мнению опрошенных омичей, в уходящем, юбилейном для нашего города году самыми значимыми градостроительными проектами стали улица Ленина, Воскресенский собор и цирк.
Омскому детскому хирургу присвоили звание «Заслуженный врач РФ»
Самое высокое звание для российских врачей — заслуженного врача России — присвоено в канун Нового года хирургу областной детской больницы Борису Новикову. Он 37 лет работает в хирургии, 20 из них руководит отделением в детской больнице.
Пятитысячную выплату омским пенсионерам начнут выдавать с 12 января
Почтовые отделения области готовы к доставке пенсий на дом за январь с 3 января. Далее омичи будут получать январскую пенсию в соответствии с графиком. За праздничные дни 7 и 8 января пенсию доставят досрочно 5-го и 6-го числа.
Человек-паук и другие нелепые преступления года
В преступлениях мало веселого, ведь потерпевшим обычно не до смеха. Но в нашем топ-8 нелепых криминальных происшествий года есть даже преступление, которого не было.
Верховный суд вернул областным чиновникам доплаты к пенсиям
Верховный суд отменил решение Омского областного суда о необоснованных доплатах к пенсиям областных чиновников.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили омичей с Новым годом и Рождеством
Вместе с президентом страны и главой правительства здоровья, мира и добра жителям Омской области пожелали председатели Совета Федерации и Госдумы, а также полномочный представитель президента в СФО.
14:08 30 декабря 2016
Птица-огонь: в Омске театральный петух кукарекает до 40 раз
В преддверии года Петуха по восточному календарю «ОМСКРЕГИОН» выяснил, какие качества присущи этой птице и почему театральный петух в «Арлекине» принимал душ.
13:12 30 декабря 2016
«Ароматика» — комплекс с мировым именем
В этом году три продукта омской «Ароматики» — комплекса производства ароматических углеводородов Омского НПЗ, который считается крупнейшим и передовым в мире, — вошли в список «100 лучших товаров России».
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