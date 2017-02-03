Лента новостей

Журналисты взяли реванш

Журналисты взяли реванш

Сборная омских журналистов по хоккею одержала уверенную победу в матче против команды областного правительства

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 4 по 11 февраля

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 4 по 11 февраля

Омичей ждет яркая неделя. Чего только стоит прогулка по звездному небу и погружение в мир пауков и скорпионов! Не забудьте заглянуть в кинотеатр на «Обитель зла» с неподражаемой Милой Йовович. Еще больше событий — в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».

Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада

Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада

Промоакция одного из автодилеров создала угрозу авиационной безопасности. Вокруг здания аэровокзала должна быть 30-метровая зона, на которой нахождение машин, даже рекламных, запрещено.

В Омске высаживают «спящие» деревья

В Омске высаживают «спящие» деревья

По мнению агрономов, зима — самое подходящее время для пересадки деревьев. Пока крупномеры находятся в «спячке», они легче переносят пересадку, да и корневая система лучше сохраняется после всех манипуляций.

Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль

Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль

На этот раз Виталина Бацарашкина награждена не за отличную стрельбу в тире, а за вклад в развитие ДОСААФ России.

Журналисты взяли реванш
Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 4 по 11 февраля
Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада
В Омске высаживают «спящие» деревья
Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль

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Журналисты взяли реванш

15:38 Вчера

Журналисты взяли реванш

Сборная омских журналистов по хоккею одержала уверенную победу в матче против команды областного правительства

Уходивший от погони омич на «девятке» был сильно пьян

14:12 Вчера

Уходивший от погони омич на «девятке» был сильно пьян

Попытка лихача скрыться от стражей порядка не увенчалась успехом. В какой-то момент он потерял управление и перевернулся. За рулем его ловят пьяным уже не в первый раз. Теперь ему грозит тюремный срок на 2 года.

«ОмскВодоканал» постирает служебную одежду почти на полмиллиона рублей

01:03 Вчера

«ОмскВодоканал» постирает служебную одежду почти на полмиллиона рублей

Открытые электронные торги по определению компании, которая будет заниматься стиркой и глажением робы, объявлены 3 февраля. Общая сумма лота составляет более 481,5 тыс. рублей.

В Омске перевернулась «девятка», за которой гнались полицейские

23:40 4 февраля 2017

В Омске перевернулась «девятка», за которой гнались полицейские

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. На переезде у «Инмарко» автомобиль, двигавшийся на очень высокой скорости, занесло, и он опрокинулся. [ВИДЕО]

«Адмирал» вырвал у «Авангарда» 3 очка

19:03 4 февраля 2017

«Адмирал» вырвал у «Авангарда» 3 очка

Последний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2016/17 «Авангард» завершил поражением «Адмиралу». На «Арене Омск» болельщики теперь увидят родную команду только в плей-офф 22 февраля.

В Омске на "зебре" автобус сбил женщину

17:35 4 февраля 2017

В Омске на "зебре" автобус сбил женщину

ДТП случилось в субботу, днем в Кировском округе. Женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе остановки общественного транспорта «Восточная», сбил водитель на «ПАЗике».

Омич из магазина в рюкзаке вынес шубу из чернобурки

11:21 4 февраля 2017

Омич из магазина в рюкзаке вынес шубу из чернобурки

В Центральном округе полицейские раскрыли кражу мехового изделия из торгового комплекса. Молодой человек снял шубу с плечиков, сложил в рюкзак и просто вышел из помещения.

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 4 по 11 февраля

08:03 4 февраля 2017

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 4 по 11 февраля

Омичей ждет яркая неделя. Чего только стоит прогулка по звездному небу и погружение в мир пауков и скорпионов! Не забудьте заглянуть в кинотеатр на «Обитель зла» с неподражаемой Милой Йовович. Еще больше событий — в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».

Омские водители уступают дорогу «скорой» с включенными спецсигналами

20:25 3 февраля 2017

Омские водители уступают дорогу «скорой» с включенными спецсигналами

Большинство омских водителей уступают дорогу карете скорой медицинской помощи, если она едет с включенными спецсигналами. Нарушают данное ПДД автомобилисты, в основном, по невнимательности, причем чаще виновниками становятся автоледи.

У жителей многоэтажек вдоль главных омских магистралей выше риск онкозаболеваний

18:00 3 февраля 2017

У жителей многоэтажек вдоль главных омских магистралей выше риск онкозаболеваний

Об этом на пресс-конференции в МКР-Медиа заявил профессор ОмГУПС, известный омский общественник-эколог Сергей Костарев. Также среди основных причин рака эксперты назвали неправильное питание, образ жизни, интоксикацию и наследственность.

В Омске пассажирский автобус протаранил иномарку

17:30 3 февраля 2017

В Омске пассажирский автобус протаранил иномарку

Пассажиры легкового автомобиля обратились за медицинской помощью. О пострадавших в салоне автобуса официальных данных нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада

17:12 3 февраля 2017

Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада

Промоакция одного из автодилеров создала угрозу авиационной безопасности. Вокруг здания аэровокзала должна быть 30-метровая зона, на которой нахождение машин, даже рекламных, запрещено.

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ZZZ в Уходивший от погони омич на «девятке» был сильно пьян

На кол его пожизненно с конфискацией

maxx в Уходивший от погони омич на «девятке» был сильно пьян

Николай, полностью с вами согласен! миша ты ДЕБИЛОИД!!

Вячеслав в В Омске пассажирский автобус протаранил иномарку

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