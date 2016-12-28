Лента новостей
Президент назначил пять судей в Омской области
Указ президента РФ о назначении судей был опубликован 3 января 2017 года на официальном сайте правовой информации.
Омский «СтепКлуб» оспорил в суде штраф за эпатажную рекламу обуви
Прежде компания уже отменила решение антимонопольщиков, которые посчитали рекламное изображение на баннере ненадлежащим и непристойным.
Омские семьи после заключения социального контракта покупали скот и швейные машинки
В прошлом году в области 442 семьи воспользовались социальным контрактом, чтобы улучшить свое материальное положение. Из регионального бюджета на эту программу было выделено более 12 млн рублей. Люди покупали скот, теплицы, оборудование.
Омичи из-за новаций программистов решили, что их лишили льгот на проезд
Виновата в переполохе среди льготников одна строчка в проездном талоне, выдаваемом пассажиру после считывания ридером: «Социальная карта действительна по 31.01.17». Многие обладатели транспортных карт решили, что их лишают льготы.
За трех убитых косуль омскому охотнику грозит до шести месяцев ареста
За незаконную охоту на сибирских косуль жителю Тюкалинского района грозит штраф 260 тыс. рублей и арест сроком до шести месяцев.
В Омске начинается суд над секретарем суда Смаглюк, убившей 3 мужчин
В Омском областном суде начинается рассмотрение резонансного дела секретаря Первомайского суда — 32-летней Ольги Смаглюк. Этим летом женщина убила троих молодых мужчин и подожгла их.
Омские полицейские три года бесплатно хранили на чужой стоянке арестованные авто
Суд посчитал, что услуги оказывались безвозмездно, так как стороны действовали без проведения тендера и заключения договора.
Инспектор ГИБДД из Омска уволен за «пьяную» аварию, в которой пострадали дети
Всего за праздничные дни инспекторы ДПС отстранили от управления более 150 автолюбителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. А одного, который сам оказался инспектором ДПС УМВД России по городу Омску, упустили.
15:05 Вчера
Омичи простились с почетным гражданином города Юрием Глебовым
Церемония прощания с экс-главой города Юрием Яковлевичем Глебовым состоялась в понедельник, 9 января, в Концертном зале Омской филармонии.
За первую неделю года скорая помощь выезжала к омичам 14 тысяч раз
За время праздников в Омске в 1,5 раза увеличилось среднесуточное количество вызовов скорой помощи. Увы, не всегда это были обоснованные вызовы. На месте зачастую выяснялось, что медпомощь требуется в связи с простудными заболеваниями.
Жители омской глубинки ничего не знали о предпринимательстве
По инициативе прокуратуры Большеуковского района Омской области к административной ответственности за нарушение прав предпринимателей привлечены главы трех сельских поселений.
В Омском регионе огнеборцы за праздники спасли 33 человека
Праздничные дни закончились, однако оперативные службы МЧС будут нести свою службу в режиме повышенной готовности до 15 января.
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