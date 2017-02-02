Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада

Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада

Промоакция одного из автодилеров создала угрозу авиационной безопасности. Вокруг здания аэровокзала должна быть 30-метровая зона, на которой нахождение машин, даже рекламных, запрещено.

В Омске высаживают «спящие» деревья

В Омске высаживают «спящие» деревья

По мнению агрономов, зима — самое подходящее время для пересадки деревьев. Пока крупномеры находятся в «спячке», они легче переносят пересадку, да и корневая система лучше сохраняется после всех манипуляций.

Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль

Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль

На этот раз Виталина Бацарашкина награждена не за отличную стрельбу в тире, а за вклад в развитие ДОСААФ России.

Ректором Омского педуниверситета сделали Никиту Джигурду

Ректором Омского педуниверситета сделали Никиту Джигурду

Никита Джигурда на время стал и.о. ректора ОмГПУ. По крайней мере, такая информация была опубликована на странице вуза в «Википедии». Неизвестные пользователи получили доступ к странице и изменили данные о ректорах.

В выходные в отдельных районах Омской области похолодает до –30 °С

В выходные в отдельных районах Омской области похолодает до –30 °С

В субботу, 4 февраля, в регионе ожидается снежная и ветреная погода, а в воскресенье и понедельник температура воздуха в некоторых районах области понизится до –30 °С и ниже.

Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада
В Омске высаживают «спящие» деревья
Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль
Ректором Омского педуниверситета сделали Никиту Джигурду
В выходные в отдельных районах Омской области похолодает до –30 °С

Лента новостей

Омские водители уступают дорогу «скорой» с включенными спецсигналами

20:25 Вчера

Омские водители уступают дорогу «скорой» с включенными спецсигналами

Большинство омских водителей уступают дорогу карете скорой медицинской помощи, если она едет с включенными спецсигналами. Нарушают данное ПДД автомобилисты, в основном, по невнимательности, причем чаще виновниками становятся автоледи.

У жителей многоэтажек вдоль главных омских магистралей выше риск онкозаболеваний

18:00 Вчера

У жителей многоэтажек вдоль главных омских магистралей выше риск онкозаболеваний

Об этом на пресс-конференции в МКР-Медиа заявил профессор ОмГУПС, известный омский общественник-эколог Сергей Костарев. Также среди основных причин рака эксперты назвали неправильное питание, образ жизни, интоксикацию и наследственность.

В Омске пассажирский автобус протаранил иномарку

17:30 Вчера

В Омске пассажирский автобус протаранил иномарку

Пассажиры легкового автомобиля обратились за медицинской помощью. О пострадавших в салоне автобуса официальных данных нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада

17:12 Вчера

Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада

Промоакция одного из автодилеров создала угрозу авиационной безопасности. Вокруг здания аэровокзала должна быть 30-метровая зона, на которой нахождение машин, даже рекламных, запрещено.

В 2017 году не менее 9 тысяч омичей заболеют раком

17:12 Вчера

В 2017 году не менее 9 тысяч омичей заболеют раком

В последние годы, в том числе в 2016-м, в Омской области не менее чем у 9 тыс. человек ежегодно выявляют злокачественные новообразования. На учете в онкодиспансере стоит более 45 тыс. омичей. Показатель заболеваемости — выше среднего по РФ.

В Омске высаживают «спящие» деревья

16:58 Вчера

В Омске высаживают «спящие» деревья

По мнению агрономов, зима — самое подходящее время для пересадки деревьев. Пока крупномеры находятся в «спячке», они легче переносят пересадку, да и корневая система лучше сохраняется после всех манипуляций.

В элитном омском микрорайоне «Старгород» упавшая с крыши наледь повредила Land Cruiser

16:37 Вчера

В элитном омском микрорайоне «Старгород» упавшая с крыши наледь повредила Land Cruiser

Страховщики пытались взыскать ущерб за происшествие двухлетней давности. Однако суд решил, что неизвестно, причинен ли ущерб действительно из-за падения снега, а водитель не умеет парковаться и встал слишком блико к дому.

Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль

16:31 Вчера

Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль

На этот раз Виталина Бацарашкина награждена не за отличную стрельбу в тире, а за вклад в развитие ДОСААФ России.

Ректором Омского педуниверситета сделали Никиту Джигурду

15:57 Вчера

Ректором Омского педуниверситета сделали Никиту Джигурду

Никита Джигурда на время стал и.о. ректора ОмГПУ. По крайней мере, такая информация была опубликована на странице вуза в «Википедии». Неизвестные пользователи получили доступ к странице и изменили данные о ректорах.

Владельцы коттеджей у политеха пытались запретить вузу строить бассейн

15:51 Вчера

Владельцы коттеджей у политеха пытались запретить вузу строить бассейн

ТСЖ «Прииртышье» заявило, что здание, которое возводится за 150 млн рублей в рамках проекта «Единой России», перегородит им единственный проезд к домам. Архитекторы уже ищут новое решение для дороги.

В выходные в отдельных районах Омской области похолодает до –30 °С

15:47 Вчера

В выходные в отдельных районах Омской области похолодает до –30 °С

В субботу, 4 февраля, в регионе ожидается снежная и ветреная погода, а в воскресенье и понедельник температура воздуха в некоторых районах области понизится до –30 °С и ниже.

На Иртыше определится чемпион среди омских мормышечников

15:38 Вчера

На Иртыше определится чемпион среди омских мормышечников

Соревнования по рыболовному спорту состоится 12 февраля. Спортсмены будут состязаться в дисциплине «Ловля на мормышку со льда» в личном и командном зачетах.

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