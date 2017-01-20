Лента новостей

Омские министры и священники сняли со стены валенки

Омские министры и священники сняли со стены валенки

Оригинальные соревнования прошли в парке «Птичья гавань» в субботу 21 января. Их участники сыграли в хоккей, но сделали это не на коньках, а… в валенках.

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 21 по 28 января

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 21 по 28 января

И вот плавно и незаметно мы дожили до конца января. На этой неделе вы узнаете, как рождаются Черные дыры и освоите современный танец Линди-хоп. Киноманов ждет премьера Федора Бондарчука. Еще больше событий - в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».

Омские эксперты ждут от рынка недвижимости в 2017 году больших сюрпризов

Омские эксперты ждут от рынка недвижимости в 2017 году больших сюрпризов

Застройщики работают на пределе своих возможностей, но смена власти в городе может оживить рынок жилья.

В Омской области из-за гриппа закрыли на карантин три школы и 20 детсадовских групп

В Омской области из-за гриппа закрыли на карантин три школы и 20 детсадовских групп

В регионе остается напряженной эпидситуация по гриппу и ОРВИ. Используя право самостоятельно вводить карантин, руководители школ и детсадов закрывают классы, группы и учреждения в целом. На карантине – 3 школы, в 20 – отдельные классы.

Сергей Тодоров: «Пенсию проиндексируют дважды — в феврале и апреле»

Сергей Тодоров: «Пенсию проиндексируют дважды — в феврале и апреле»

Управляющий Омским отделением ПФР Сергей Тодоров на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал, что ждет омских пенсионеров в 2017 году. Уже 1 февраля неработающим пенсионерам проиндексируют пенсию на 5,4%. Вторая индексация —1 апреля.

Омские министры и священники сняли со стены валенки
Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 21 по 28 января
Омские эксперты ждут от рынка недвижимости в 2017 году больших сюрпризов
В Омской области из-за гриппа закрыли на карантин три школы и 20 детсадовских групп
Сергей Тодоров: «Пенсию проиндексируют дважды — в феврале и апреле»

Лента новостей

В Омске с дома, где проходит капремонт, сорвало часть крыши

14:25 Вчера

В Омске с дома, где проходит капремонт, сорвало часть крыши

Инцидент случился в субботу, 21 января в городке Нефтяников. С пятиэтажки, где в настоящее время идет ремонт крыши, на пешеходную дорожку попадали профлисты. [ФОТО]

Омские министры и священники сняли со стены валенки

13:56 Вчера

Омские министры и священники сняли со стены валенки

Оригинальные соревнования прошли в парке «Птичья гавань» в субботу 21 января. Их участники сыграли в хоккей, но сделали это не на коньках, а… в валенках.

Житель Омской области проездом обворовал хостел

11:29 Вчера

Житель Омской области проездом обворовал хостел

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу ноутбука из хостела в Центральном округе, где с уходом клиента пропала и оргтехника. Мужчину задержали в Большереченском районе, куда он приехал на заработки.

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 21 по 28 января

08:03 Вчера

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 21 по 28 января

И вот плавно и незаметно мы дожили до конца января. На этой неделе вы узнаете, как рождаются Черные дыры и освоите современный танец Линди-хоп. Киноманов ждет премьера Федора Бондарчука. Еще больше событий - в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».

В Омске на торгах решили, кто будет охранять «газпромовский» переход на Валиханова

19:03 20 января 2017

В Омске на торгах решили, кто будет охранять «газпромовский» переход на Валиханова

Цену за контракт сбили почти на треть от первоначальной стоимости, и омские казаки уступили в борьбе.

Корреспонденты «Омской правды» и «ОМСКРЕГИОНА» стали лауреатами областных журналистских конкурсов

18:45 20 января 2017

Корреспонденты «Омской правды» и «ОМСКРЕГИОНА» стали лауреатами областных журналистских конкурсов

В пятницу, 20 января, в конференц-зале областной библиотеки имени Пушкина состоялась церемония награждения победителей конкурса, посвященного 300-летию Омска. Также свои награды вручил омский Союз журналистов.

Омские массажные салоны «Сакура» признали притонами

18:13 20 января 2017

Омские массажные салоны «Сакура» признали притонами

Их владелец Теньковский за организацию занятия проституцией на три года отправится в колонию-поселение.

Омские эксперты ждут от рынка недвижимости в 2017 году больших сюрпризов

17:44 20 января 2017

Омские эксперты ждут от рынка недвижимости в 2017 году больших сюрпризов

Застройщики работают на пределе своих возможностей, но смена власти в городе может оживить рынок жилья.

В Омске открылся первый приют для беременных, попавших в трудную жизненную ситуацию

17:01 20 января 2017

В Омске открылся первый приют для беременных, попавших в трудную жизненную ситуацию

Первый приют для беременных и матерей, попавших в трудную ситуацию, — проект Центра защиты материнства «Нечаянная радость». Здесь будут помогать женщинам в преодолении материальных проблем, получении образования и трудоустройстве.

В Омской области из-за гриппа закрыли на карантин три школы и 20 детсадовских групп

16:49 20 января 2017

В Омской области из-за гриппа закрыли на карантин три школы и 20 детсадовских групп

В регионе остается напряженной эпидситуация по гриппу и ОРВИ. Используя право самостоятельно вводить карантин, руководители школ и детсадов закрывают классы, группы и учреждения в целом. На карантине – 3 школы, в 20 – отдельные классы.

Комсомольский мост в Омске почистили от незаконной рекламы

16:03 20 января 2017

Комсомольский мост в Омске почистили от незаконной рекламы

Владелец рекламной конструкции проигнорировал требование администрации убрать щиты, однако заплатить за их демонтаж коммунальщиками ему все равно придется.

Омские пенсионеры получают выплату в 5 тысяч рублей без задержек — ПФР

15:24 20 января 2017

Омские пенсионеры получают выплату в 5 тысяч рублей без задержек — ПФР

В Омской области пенсионеры по графику получают единовременную выплату в 5 тыс. рублей.

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