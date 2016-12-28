Губернатор Назаров отправил в отставку замглавы Минимущества Омской области Аркадия Соловьева

Губернатор Назаров отправил в отставку замглавы Минимущества Омской области Аркадия Соловьева

Глава региона Виктор Назаров уволил первого заместителя министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

За год банк омских вакансий пополнился на 5 тысяч мест

За год банк омских вакансий пополнился на 5 тысяч мест

В кадрах сегодня нуждаются омские предприятия практически всех сфер – от торговли и строительства до образования и здравоохранения.

Работу с инвесторами в Омской области поручили Ивану Штейнборму

Работу с инвесторами в Омской области поручили Ивану Штейнборму

Новым замом гендиректора регионального Агентства развития и инвестиций назначен Иван Штейнборм

В Азовском районе до конца года будут газифицированы еще 4 села

В Азовском районе до конца года будут газифицированы еще 4 села

Строительство газопровода протяженностью 28 км позволит газифицировать около 1,5 тыс. квартир в деревнях Сереброполье и Роза Долина, в селах Цветнополье и Александровка. Сдать его строители намерены осенью 2017 года.

Омские прокуроры нашли «коррупциогенные факторы» в документе, регулирующем маршрутную сеть

Омские прокуроры нашли «коррупциогенные факторы» в документе, регулирующем маршрутную сеть

Сотрудники прокуратуры нашли недочеты в формулировках пока что самого постановления, регулирующего городскую маршрутную сеть. Не исключено, что им придется через суд обязать мэрию ликвидировать пробелы в документе.

Губернатор Назаров отправил в отставку замглавы Минимущества Омской области Аркадия Соловьева
За год банк омских вакансий пополнился на 5 тысяч мест
Работу с инвесторами в Омской области поручили Ивану Штейнборму
В Азовском районе до конца года будут газифицированы еще 4 села
Омские прокуроры нашли «коррупциогенные факторы» в документе, регулирующем маршрутную сеть

Лента новостей

Губернатор Назаров отправил в отставку замглавы Минимущества Омской области Аркадия Соловьева

18:53 Сегодня

Губернатор Назаров отправил в отставку замглавы Минимущества Омской области Аркадия Соловьева

Глава региона Виктор Назаров уволил первого заместителя министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

За год банк омских вакансий пополнился на 5 тысяч мест

17:10 Сегодня

За год банк омских вакансий пополнился на 5 тысяч мест

В кадрах сегодня нуждаются омские предприятия практически всех сфер – от торговли и строительства до образования и здравоохранения.

Сына Двораковского опросят в суде по делу Дахно-Захаровой в качестве свидетеля

16:29 Сегодня

Сына Двораковского опросят в суде по делу Дахно-Захаровой в качестве свидетеля

Он занимался в компании «ЖКХ «Сервис» вопросами проектирования и строительства мусорного полигона.

За картошку с «солью» двое омичей могут отсидеть почти полвека

16:22 Сегодня

За картошку с «солью» двое омичей могут отсидеть почти полвека

Обычная сырая картошка служила наркодилерам тайником. Они закладывали в нее расфасованные дозы так называемой «соли». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

Работу с инвесторами в Омской области поручили Ивану Штейнборму

16:17 Сегодня

Работу с инвесторами в Омской области поручили Ивану Штейнборму

Новым замом гендиректора регионального Агентства развития и инвестиций назначен Иван Штейнборм

В Азовском районе до конца года будут газифицированы еще 4 села

14:56 Сегодня

В Азовском районе до конца года будут газифицированы еще 4 села

Строительство газопровода протяженностью 28 км позволит газифицировать около 1,5 тыс. квартир в деревнях Сереброполье и Роза Долина, в селах Цветнополье и Александровка. Сдать его строители намерены осенью 2017 года.

Омские энергетики потратят на свою хоккейную команду больше миллиона

14:48 Сегодня

Омские энергетики потратят на свою хоккейную команду больше миллиона

Игроки будут тренироваться на базе ледовой арены имени Ирины Родниной под руководством тренера Николая Мариненко.

Омские прокуроры нашли «коррупциогенные факторы» в документе, регулирующем маршрутную сеть

14:37 Сегодня

Омские прокуроры нашли «коррупциогенные факторы» в документе, регулирующем маршрутную сеть

Сотрудники прокуратуры нашли недочеты в формулировках пока что самого постановления, регулирующего городскую маршрутную сеть. Не исключено, что им придется через суд обязать мэрию ликвидировать пробелы в документе.

На Крещение в городской черте Омска не будет официальных купелей на реках

13:47 Сегодня

На Крещение в городской черте Омска не будет официальных купелей на реках

По прогнозам, в регионе окунуться в иордань собираются более 20 тыс. человек. Омичам для этого придется выезжать за город. Спасатели не могут гарантировать безопасность массы людей на неоднородном льду Иртыша и Оми.

В Омске закрылся ночной клуб «Атлантида»

13:20 Сегодня

В Омске закрылся ночной клуб «Атлантида»

Заведение не работает с начала года и «закрылось навсегда».

Следователи готовились обвинить судью Москаленко в убийстве Берга

12:51 Сегодня

Следователи готовились обвинить судью Москаленко в убийстве Берга

Покойному судье Сергею Москаленко 17 января должно было быть предъявлено обвинение в убийстве скандально известного омского застройщика Виктора Берга. Об этом он узнал 13 января, после чего ушел из дома и покончил с собой.

Четыре омских экологических проекта включены в федеральный план Года экологии

12:36 Сегодня

Четыре омских экологических проекта включены в федеральный план Года экологии

Федеральный план, финансовая наполняемость которого превышает 350 млрд рублей, будет выполняться параллельно с региональным, включающим десятки мероприятий по улучшению омской экологии.

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