Лента новостей
Губернатор Назаров отправил в отставку замглавы Минимущества Омской области Аркадия Соловьева
Глава региона Виктор Назаров уволил первого заместителя министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
За год банк омских вакансий пополнился на 5 тысяч мест
В кадрах сегодня нуждаются омские предприятия практически всех сфер – от торговли и строительства до образования и здравоохранения.
Сына Двораковского опросят в суде по делу Дахно-Захаровой в качестве свидетеля
Он занимался в компании «ЖКХ «Сервис» вопросами проектирования и строительства мусорного полигона.
За картошку с «солью» двое омичей могут отсидеть почти полвека
Обычная сырая картошка служила наркодилерам тайником. Они закладывали в нее расфасованные дозы так называемой «соли». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
Работу с инвесторами в Омской области поручили Ивану Штейнборму
Новым замом гендиректора регионального Агентства развития и инвестиций назначен Иван Штейнборм
14:56 Сегодня
В Азовском районе до конца года будут газифицированы еще 4 села
Строительство газопровода протяженностью 28 км позволит газифицировать около 1,5 тыс. квартир в деревнях Сереброполье и Роза Долина, в селах Цветнополье и Александровка. Сдать его строители намерены осенью 2017 года.
Омские энергетики потратят на свою хоккейную команду больше миллиона
Игроки будут тренироваться на базе ледовой арены имени Ирины Родниной под руководством тренера Николая Мариненко.
Омские прокуроры нашли «коррупциогенные факторы» в документе, регулирующем маршрутную сеть
Сотрудники прокуратуры нашли недочеты в формулировках пока что самого постановления, регулирующего городскую маршрутную сеть. Не исключено, что им придется через суд обязать мэрию ликвидировать пробелы в документе.
На Крещение в городской черте Омска не будет официальных купелей на реках
По прогнозам, в регионе окунуться в иордань собираются более 20 тыс. человек. Омичам для этого придется выезжать за город. Спасатели не могут гарантировать безопасность массы людей на неоднородном льду Иртыша и Оми.
В Омске закрылся ночной клуб «Атлантида»
Заведение не работает с начала года и «закрылось навсегда».
Следователи готовились обвинить судью Москаленко в убийстве Берга
Покойному судье Сергею Москаленко 17 января должно было быть предъявлено обвинение в убийстве скандально известного омского застройщика Виктора Берга. Об этом он узнал 13 января, после чего ушел из дома и покончил с собой.
Четыре омских экологических проекта включены в федеральный план Года экологии
Федеральный план, финансовая наполняемость которого превышает 350 млрд рублей, будет выполняться параллельно с региональным, включающим десятки мероприятий по улучшению омской экологии.
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