Омские шпажисты взяли россыпь наград на Кубке России в Уфе

Омские шпажисты взяли россыпь наград на Кубке России в Уфе

Воспитанники Валерия Пуртова вновь оказались на высоте. Юлия Майя (Ефимова) и Роман Федяев выиграли турниры шпажистов и рапиристов. Артур Юсупов завоевал серебро в рапире и бронзу в шпаге.

Мэрия разъяснила омичам, что происходит с транспортными картами

Мэрия разъяснила омичам, что происходит с транспортными картами

Из-за того что с 1 января 2017 года региональный минтруд перешел на новое программное обеспечение, у пассажиров возникают некоторые трудности при пользовании транспортными картами. В феврале все вопросы будут решены.

Гонка ездовых собак «Гиперборея» пройдет в Крутой Горке

Гонка ездовых собак «Гиперборея» пройдет в Крутой Горке

В воскресенье, 29 января, в Крутой Горке состоятся соревнования ездовых собак «Гиперборея-2017». Омичи смогут увидеть редкие виды собачьего спорта: скиджоринг, гонку упряжек из 6 собак.

Мэрия Омска готова отдать 6 миллионов за вывоз снега из города

Мэрия Омска готова отдать 6 миллионов за вывоз снега из города

Чиновники будут привлекать самосвалы у сторонних организаций.

За прошедший год 10 тысяч омичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь

За прошедший год 10 тысяч омичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь

В Омской области увеличиваются объемы высокотехнологичной медпомощи. В 2016 году такую помощь получили в регионе 9 тыс. 772 человека. При этом 96,8% пациентов выписаны с полным выздоровлением или с улучшением здоровья.

Омские шпажисты взяли россыпь наград на Кубке России в Уфе
Мэрия разъяснила омичам, что происходит с транспортными картами
Гонка ездовых собак «Гиперборея» пройдет в Крутой Горке
Мэрия Омска готова отдать 6 миллионов за вывоз снега из города
За прошедший год 10 тысяч омичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь

Лента новостей

Омские шпажисты взяли россыпь наград на Кубке России в Уфе

16:44 Сегодня

Омские шпажисты взяли россыпь наград на Кубке России в Уфе

Воспитанники Валерия Пуртова вновь оказались на высоте. Юлия Майя (Ефимова) и Роман Федяев выиграли турниры шпажистов и рапиристов. Артур Юсупов завоевал серебро в рапире и бронзу в шпаге.

В Омской области удалось увеличить пассажиропоток на электричках

16:31 Сегодня

В Омской области удалось увеличить пассажиропоток на электричках

По этому показателю ОАО «Омск-Пригород» вышло на первое место по всей Западно-Сибирской железной дороге. В 2016 году омские электрички перевезли 3,2 млн пассажиров – больше, чем в 2015-м.

Омские «зеленые» рассчитывают на переработку ПЭТ-упаковки обратно в нефть

16:27 Сегодня

Омские «зеленые» рассчитывают на переработку ПЭТ-упаковки обратно в нефть

В городском пресс-клубе прошел круглый стол, посвященный объявленному Году экологии. Проблем в Омске, в первую очередь связанных с мусором, накопилось много, а вот их решения пока только в грандиозных планах.

Мэрия разъяснила омичам, что происходит с транспортными картами

16:05 Сегодня

Мэрия разъяснила омичам, что происходит с транспортными картами

Из-за того что с 1 января 2017 года региональный минтруд перешел на новое программное обеспечение, у пассажиров возникают некоторые трудности при пользовании транспортными картами. В феврале все вопросы будут решены.

За эвакуированный автомобиль омичам теперь можно не платить два месяца

15:53 Сегодня

За эвакуированный автомобиль омичам теперь можно не платить два месяца

Депутаты Законодательного Собрания Омской области приняли окончательное решение разрешить омичам сначала забирать машину со штрафстоянки, а уж затем оплачивать штраф.

В Одесском к «Празднику Севера» построили крытый каток

15:18 Сегодня

В Одесском к «Празднику Севера» построили крытый каток

Каток построен по федеральной программе почти за 18 млн рублей. Торжественное открытие состоится в субботу, 28 января. На катке пройдут районные соревнования по хоккею.

Гонка ездовых собак «Гиперборея» пройдет в Крутой Горке

14:27 Сегодня

Гонка ездовых собак «Гиперборея» пройдет в Крутой Горке

В воскресенье, 29 января, в Крутой Горке состоятся соревнования ездовых собак «Гиперборея-2017». Омичи смогут увидеть редкие виды собачьего спорта: скиджоринг, гонку упряжек из 6 собак.

Омское Заксобрание пока разрешило селянам рубить лес для строительства в прежних объемах

14:16 Сегодня

Омское Заксобрание пока разрешило селянам рубить лес для строительства в прежних объемах

На заседании Законодательного собрания его председатель Владимир Варнавский высказался против принятия законопроекта о сокращении объемов заготовки древесины для строительства жилья.

Мэрия Омска готова отдать 6 миллионов за вывоз снега из города

14:05 Сегодня

Мэрия Омска готова отдать 6 миллионов за вывоз снега из города

Чиновники будут привлекать самосвалы у сторонних организаций.

За прошедший год 10 тысяч омичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь

13:21 Сегодня

За прошедший год 10 тысяч омичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь

В Омской области увеличиваются объемы высокотехнологичной медпомощи. В 2016 году такую помощь получили в регионе 9 тыс. 772 человека. При этом 96,8% пациентов выписаны с полным выздоровлением или с улучшением здоровья.

Типичный омский алкоголик значительно помолодел за последние 5 лет

12:42 Сегодня

Типичный омский алкоголик значительно помолодел за последние 5 лет

Главный внештатный токсиколог минздрава Александр Сабаев нарисовал портрет современного типичного омского алкоголика. В его представлении это маргинал в возрасте 30—35 лет с неполным средним образованием.

В омских «Светофорах» продавался изюм с плесенью и зараженные свиные уши

12:33 Сегодня

В омских «Светофорах» продавался изюм с плесенью и зараженные свиные уши

Суд оштрафовал торговую сеть на 300 тысяч рублей и вынес решение конфисковать опасные продукты.

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а в Омске сыр и не производят, сказано же - сырный продукт, читай, имитация

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