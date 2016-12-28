Лента новостей

Омские «зеленые» рассчитывают на переработку ПЭТ-упаковки обратно в нефть

В городском пресс-клубе прошел круглый стол, посвященный объявленному Году экологии. Проблем в Омске, в первую очередь связанных с мусором, накопилось много, а вот их решения пока только в грандиозных планах.