Лента новостей
В Омске с дома, где проходит капремонт, сорвало часть крыши
Инцидент случился в субботу, 21 января в городке Нефтяников. С пятиэтажки, где в настоящее время идет ремонт крыши, на пешеходную дорожку попадали профлисты. [ФОТО]
Омские министры и священники сняли со стены валенки
Оригинальные соревнования прошли в парке «Птичья гавань» в субботу 21 января. Их участники сыграли в хоккей, но сделали это не на коньках, а… в валенках.
Житель Омской области проездом обворовал хостел
Полицейские по горячим следам раскрыли кражу ноутбука из хостела в Центральном округе, где с уходом клиента пропала и оргтехника. Мужчину задержали в Большереченском районе, куда он приехал на заработки.
Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 21 по 28 января
И вот плавно и незаметно мы дожили до конца января. На этой неделе вы узнаете, как рождаются Черные дыры и освоите современный танец Линди-хоп. Киноманов ждет премьера Федора Бондарчука. Еще больше событий - в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».
В Омске на торгах решили, кто будет охранять «газпромовский» переход на Валиханова
Цену за контракт сбили почти на треть от первоначальной стоимости, и омские казаки уступили в борьбе.
Корреспонденты «Омской правды» и «ОМСКРЕГИОНА» стали лауреатами областных журналистских конкурсов
В пятницу, 20 января, в конференц-зале областной библиотеки имени Пушкина состоялась церемония награждения победителей конкурса, посвященного 300-летию Омска. Также свои награды вручил омский Союз журналистов.
Омские массажные салоны «Сакура» признали притонами
Их владелец Теньковский за организацию занятия проституцией на три года отправится в колонию-поселение.
Омские эксперты ждут от рынка недвижимости в 2017 году больших сюрпризов
Застройщики работают на пределе своих возможностей, но смена власти в городе может оживить рынок жилья.
В Омске открылся первый приют для беременных, попавших в трудную жизненную ситуацию
Первый приют для беременных и матерей, попавших в трудную ситуацию, — проект Центра защиты материнства «Нечаянная радость». Здесь будут помогать женщинам в преодолении материальных проблем, получении образования и трудоустройстве.
В Омской области из-за гриппа закрыли на карантин три школы и 20 детсадовских групп
В регионе остается напряженной эпидситуация по гриппу и ОРВИ. Используя право самостоятельно вводить карантин, руководители школ и детсадов закрывают классы, группы и учреждения в целом. На карантине – 3 школы, в 20 – отдельные классы.
Комсомольский мост в Омске почистили от незаконной рекламы
Владелец рекламной конструкции проигнорировал требование администрации убрать щиты, однако заплатить за их демонтаж коммунальщиками ему все равно придется.
Омские пенсионеры получают выплату в 5 тысяч рублей без задержек — ПФР
В Омской области пенсионеры по графику получают единовременную выплату в 5 тыс. рублей.
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