Лента новостей
Сборная омских журналистов по хоккею одержала уверенную победу в матче против команды областного правительства
Уходивший от погони омич на «девятке» был сильно пьян
Попытка лихача скрыться от стражей порядка не увенчалась успехом. В какой-то момент он потерял управление и перевернулся. За рулем его ловят пьяным уже не в первый раз. Теперь ему грозит тюремный срок на 2 года.
«ОмскВодоканал» постирает служебную одежду почти на полмиллиона рублей
Открытые электронные торги по определению компании, которая будет заниматься стиркой и глажением робы, объявлены 3 февраля. Общая сумма лота составляет более 481,5 тыс. рублей.
23:40 4 февраля 2017
В Омске перевернулась «девятка», за которой гнались полицейские
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. На переезде у «Инмарко» автомобиль, двигавшийся на очень высокой скорости, занесло, и он опрокинулся. [ВИДЕО]
«Адмирал» вырвал у «Авангарда» 3 очка
Последний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2016/17 «Авангард» завершил поражением «Адмиралу». На «Арене Омск» болельщики теперь увидят родную команду только в плей-офф 22 февраля.
В Омске на "зебре" автобус сбил женщину
ДТП случилось в субботу, днем в Кировском округе. Женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе остановки общественного транспорта «Восточная», сбил водитель на «ПАЗике».
Омич из магазина в рюкзаке вынес шубу из чернобурки
В Центральном округе полицейские раскрыли кражу мехового изделия из торгового комплекса. Молодой человек снял шубу с плечиков, сложил в рюкзак и просто вышел из помещения.
08:03 4 февраля 2017
Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 4 по 11 февраля
Омичей ждет яркая неделя. Чего только стоит прогулка по звездному небу и погружение в мир пауков и скорпионов! Не забудьте заглянуть в кинотеатр на «Обитель зла» с неподражаемой Милой Йовович. Еще больше событий — в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».
20:25 3 февраля 2017
Омские водители уступают дорогу «скорой» с включенными спецсигналами
Большинство омских водителей уступают дорогу карете скорой медицинской помощи, если она едет с включенными спецсигналами. Нарушают данное ПДД автомобилисты, в основном, по невнимательности, причем чаще виновниками становятся автоледи.
У жителей многоэтажек вдоль главных омских магистралей выше риск онкозаболеваний
Об этом на пресс-конференции в МКР-Медиа заявил профессор ОмГУПС, известный омский общественник-эколог Сергей Костарев. Также среди основных причин рака эксперты назвали неправильное питание, образ жизни, интоксикацию и наследственность.
В Омске пассажирский автобус протаранил иномарку
Пассажиры легкового автомобиля обратились за медицинской помощью. О пострадавших в салоне автобуса официальных данных нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада
Промоакция одного из автодилеров создала угрозу авиационной безопасности. Вокруг здания аэровокзала должна быть 30-метровая зона, на которой нахождение машин, даже рекламных, запрещено.
Омские журналисты одержали победу над сборной областного правительства в товарищеском матче по хоккею
Сумароков Станиславбуквоед и любитель изящной словесностиГ-ну Сусликову, моралисту и «журналисту»
Кипервар АндрейДепутат ЗС Омской областиПочему депутаты отменяют собственные решения
Мотовилов АндрейЖурналистИстория непрозвучавшего вопроса Путину
Новости соседей: северный Казахстан
Комментарии
Задолбали эти синеглоты! Нажрался сука так дома сиди хера ли за руль лезть! Закон ...
На кол его пожизненно с конфискацией
maxx в Уходивший от погони омич на «девятке» был сильно пьян
Николай, полностью с вами согласен! миша ты ДЕБИЛОИД!!
26003 февраля 2017
36002 февраля 2017
848218 января 2017
31303 февраля 2017