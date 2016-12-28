Лента новостей
Омские шпажисты взяли россыпь наград на Кубке России в Уфе
Воспитанники Валерия Пуртова вновь оказались на высоте. Юлия Майя (Ефимова) и Роман Федяев выиграли турниры шпажистов и рапиристов. Артур Юсупов завоевал серебро в рапире и бронзу в шпаге.
В Омской области удалось увеличить пассажиропоток на электричках
По этому показателю ОАО «Омск-Пригород» вышло на первое место по всей Западно-Сибирской железной дороге. В 2016 году омские электрички перевезли 3,2 млн пассажиров – больше, чем в 2015-м.
Омские «зеленые» рассчитывают на переработку ПЭТ-упаковки обратно в нефть
В городском пресс-клубе прошел круглый стол, посвященный объявленному Году экологии. Проблем в Омске, в первую очередь связанных с мусором, накопилось много, а вот их решения пока только в грандиозных планах.
Мэрия разъяснила омичам, что происходит с транспортными картами
Из-за того что с 1 января 2017 года региональный минтруд перешел на новое программное обеспечение, у пассажиров возникают некоторые трудности при пользовании транспортными картами. В феврале все вопросы будут решены.
За эвакуированный автомобиль омичам теперь можно не платить два месяца
Депутаты Законодательного Собрания Омской области приняли окончательное решение разрешить омичам сначала забирать машину со штрафстоянки, а уж затем оплачивать штраф.
В Одесском к «Празднику Севера» построили крытый каток
Каток построен по федеральной программе почти за 18 млн рублей. Торжественное открытие состоится в субботу, 28 января. На катке пройдут районные соревнования по хоккею.
Гонка ездовых собак «Гиперборея» пройдет в Крутой Горке
В воскресенье, 29 января, в Крутой Горке состоятся соревнования ездовых собак «Гиперборея-2017». Омичи смогут увидеть редкие виды собачьего спорта: скиджоринг, гонку упряжек из 6 собак.
Омское Заксобрание пока разрешило селянам рубить лес для строительства в прежних объемах
На заседании Законодательного собрания его председатель Владимир Варнавский высказался против принятия законопроекта о сокращении объемов заготовки древесины для строительства жилья.
Мэрия Омска готова отдать 6 миллионов за вывоз снега из города
Чиновники будут привлекать самосвалы у сторонних организаций.
За прошедший год 10 тысяч омичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь
В Омской области увеличиваются объемы высокотехнологичной медпомощи. В 2016 году такую помощь получили в регионе 9 тыс. 772 человека. При этом 96,8% пациентов выписаны с полным выздоровлением или с улучшением здоровья.
Типичный омский алкоголик значительно помолодел за последние 5 лет
Главный внештатный токсиколог минздрава Александр Сабаев нарисовал портрет современного типичного омского алкоголика. В его представлении это маргинал в возрасте 30—35 лет с неполным средним образованием.
В омских «Светофорах» продавался изюм с плесенью и зараженные свиные уши
Суд оштрафовал торговую сеть на 300 тысяч рублей и вынес решение конфисковать опасные продукты.
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Комментарии
спасибо за уточнение. Поправили.
автор в В Омске и в 15 районах области закрываются на карантин все школы
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КиZZомба в Рома Семеряк и его «Цветные голоса»
а в Омске сыр и не производят, сказано же - сырный продукт, читай, имитация
жду отмены санкций в Омская область оказалась в числе лидеров по производству сыра
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