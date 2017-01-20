Лента новостей

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 21 по 28 января

И вот плавно и незаметно мы дожили до конца января. На этой неделе вы узнаете, как рождаются Черные дыры и освоите современный танец Линди-хоп. Киноманов ждет премьера Федора Бондарчука. Еще больше событий - в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».