Омские архитекторы решились на провокацию

Омские архитекторы решились на провокацию

На площадке СТЦ «МЕГА» омские зодчие обсудили проекты благоустройства улицы Тарской. Осенью был объявлен творческий конкурс, на который представили 16 работ. Сам же конкурс проводился на чистом альтруизме и задумывался как некая провокация.

Компания «Газпром нефть» по итогам 2016 года увеличила налоговые платежи в бюджет Омской области

Компания «Газпром нефть» по итогам 2016 года увеличила налоговые платежи в бюджет Омской области

По итогам 2016 года компания «Газпром нефть» направила в бюджет Омской области почти 5 млрд. рублей налоговых платежей, что на 10% больше чем в 2015 году.

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 28 января по 4 февраля

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 28 января по 4 февраля

Новая неделя — новые события. Для вас в эти дни концерт фолк-группы из Санкт-Петербурга, стриптиз-шоу от сталеваров «Топ-театра» и зимние забавы на «Зеленом острове». Еще больше событий — в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».

«Авангард» проиграл третий матч подряд

«Авангард» проиграл третий матч подряд

Омский «Авангард» потерпел разгромное поражение от «Нефтехимика» со счетом 4:0. Нижнекамский матч стал третьим подряд проигрышем в активе лидера Восточной конференции.

Губернатор вручил омским водителям ключи от новых скорых

Губернатор вручил омским водителям ключи от новых скорых

На автобазе здравоохранения состоялось торжественное вручение 15 автомобилей скорой медицинской помощи водителям городских подстанций и центральных районных больниц. Из пополнения 10 скорых останутся в Омске, а 5 отправятся на село.

Омские архитекторы решились на провокацию
Компания «Газпром нефть» по итогам 2016 года увеличила налоговые платежи в бюджет Омской области
Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 28 января по 4 февраля
«Авангард» проиграл третий матч подряд
Губернатор вручил омским водителям ключи от новых скорых

Лента новостей

В омских колониях из-за гриппа запретили свидания

21:55 Вчера

В омских колониях из-за гриппа запретили свидания

Карантин будет введен 2 февраля на неопределенный срок. Руководство регионального УФСИН опасается, что их подопечных могут заразить гриппом и другими вирусными инфекциями извне.

Омиских справедливороссов возглавил бизнесмен Владимир Гуселетов

18:32 Вчера

Омиских справедливороссов возглавил бизнесмен Владимир Гуселетов

Председателя Совета регионального отделения партии СР выбирали в субботу, 28 января. Первым делом Владимир Гуселетов намерен построить партийную структуру.

Омские архитекторы решились на провокацию

17:54 Вчера

Омские архитекторы решились на провокацию

На площадке СТЦ «МЕГА» омские зодчие обсудили проекты благоустройства улицы Тарской. Осенью был объявлен творческий конкурс, на который представили 16 работ. Сам же конкурс проводился на чистом альтруизме и задумывался как некая провокация.

Омский КВНщик пробился на ТНТ к «Открытому микрофону»

22:36 28 января 2017

Омский КВНщик пробился на ТНТ к «Открытому микрофону»

Капитан команды «Полиграф-Полиграфыч» Илья Швецов под псевдонимом Швед принял участие в новом юмористическом шоу «Открытый микрофон» и сразил наповал своими шуточками всех членов жюри. [ФОТО+ВИДЕО]

Банк России запретил деятельность омской микрофинансовой организации

13:18 28 января 2017

Банк России запретил деятельность омской микрофинансовой организации

Регулятор официально сообщил об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «Омская МФО» Алексея Смородина.

Омские полицейские готовятся к массовому рейду на трезвость

12:53 28 января 2017

Омские полицейские готовятся к массовому рейду на трезвость

В субботу, 28 января и в воскресенье, 29 января на территории Омска сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Трезвость».

Компания «Газпром нефть» по итогам 2016 года увеличила налоговые платежи в бюджет Омской области

12:38 28 января 2017

Компания «Газпром нефть» по итогам 2016 года увеличила налоговые платежи в бюджет Омской области

По итогам 2016 года компания «Газпром нефть» направила в бюджет Омской области почти 5 млрд. рублей налоговых платежей, что на 10% больше чем в 2015 году.

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 28 января по 4 февраля

08:03 28 января 2017

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 28 января по 4 февраля

Новая неделя — новые события. Для вас в эти дни концерт фолк-группы из Санкт-Петербурга, стриптиз-шоу от сталеваров «Топ-театра» и зимние забавы на «Зеленом острове». Еще больше событий — в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».

«Авангард» проиграл третий матч подряд

07:44 28 января 2017

«Авангард» проиграл третий матч подряд

Омский «Авангард» потерпел разгромное поражение от «Нефтехимика» со счетом 4:0. Нижнекамский матч стал третьим подряд проигрышем в активе лидера Восточной конференции.

Экс-директору строительной фирмы Титову добавили год тюрьмы за мошенничество с продажей квартир

17:30 27 января 2017

Экс-директору строительной фирмы Титову добавили год тюрьмы за мошенничество с продажей квартир

Директор ООО «Московская инвестиционная группа – 21 век» Вадим Титов несколько раз продавал одни и те же квартиры в строящихся домах по договорам долевого строительства. Мошенник обманул омичей на сумму более 70 млн рублей.

Губернатор вручил омским водителям ключи от новых скорых

17:00 27 января 2017

Губернатор вручил омским водителям ключи от новых скорых

На автобазе здравоохранения состоялось торжественное вручение 15 автомобилей скорой медицинской помощи водителям городских подстанций и центральных районных больниц. Из пополнения 10 скорых останутся в Омске, а 5 отправятся на село.

Омич 2 месяца выдавал себя за интернет-магазин

16:40 27 января 2017

Омич 2 месяца выдавал себя за интернет-магазин

Молодой человек создал страничку в одной из социальных сетей, где от имени вымышленного лица размещал объявления о продаже спортивной одежды и обуви.

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