Лента новостей

В 2017 году не менее 9 тысяч омичей заболеют раком

В последние годы, в том числе в 2016-м, в Омской области не менее чем у 9 тыс. человек ежегодно выявляют злокачественные новообразования. На учете в онкодиспансере стоит более 45 тыс. омичей. Показатель заболеваемости — выше среднего по РФ.