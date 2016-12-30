Лента новостей

В новогоднем обращении Виктор Назаров пожелал омичам процветания и достатка

В новогоднем обращении Виктор Назаров пожелал омичам процветания и достатка

Глава региона обратился к жителям города и области с поздравительной речью. В своем видеообращении Виктор Назаров вспомнил яркие события уходящего года и пожелал в новом году омичам любви и заботы близких и процветания.

Пятитысячную выплату омским пенсионерам начнут выдавать с 12 января

Пятитысячную выплату омским пенсионерам начнут выдавать с 12 января

Почтовые отделения области готовы к доставке пенсий на дом за январь с 3 января. Далее омичи будут получать январскую пенсию в соответствии с графиком. За праздничные дни 7 и 8 января пенсию доставят досрочно 5-го и 6-го числа.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили омичей с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили омичей с Новым годом и Рождеством

Вместе с президентом страны и главой правительства здоровья, мира и добра жителям Омской области пожелали председатели Совета Федерации и Госдумы, а также полномочный представитель президента в СФО.

Омский губернатор подарил игрушки детям из приемных семей

Омский губернатор подарил игрушки детям из приемных семей

В преддверии новогодних праздников глава региона Виктор Назаров пригласил детей из приемных семей в областное правительство.

В новогодние праздники оперативные и аварийные службы будут на круглосуточном дежурстве

В новогодние праздники оперативные и аварийные службы будут на круглосуточном дежурстве

В новогодние праздники все аварийно-диспетчерские и оперативные службы будут находиться на круглосуточном дежурстве. В случае возникновения экстренной ситуации жители Омска и области могут обратиться по следующим телефонам.

В новогоднем обращении Виктор Назаров пожелал омичам процветания и достатка
Пятитысячную выплату омским пенсионерам начнут выдавать с 12 января
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили омичей с Новым годом и Рождеством
Омский губернатор подарил игрушки детям из приемных семей
В новогодние праздники оперативные и аварийные службы будут на круглосуточном дежурстве

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Что нас ждет с января 2017 года?

09:15 Сегодня

Что нас ждет с января 2017 года?

В начале нового года в России подорожает табак, алкоголь и ОСАГО, новые авто будут продаваться только с ГЛОНАССОМ, а госслужащим повысят пенсионный возраст. Какие изменения произойдут – в материале «ОМСКРЕГИОНА».

В новогоднем обращении Виктор Назаров пожелал омичам процветания и достатка

23:55 Вчера

В новогоднем обращении Виктор Назаров пожелал омичам процветания и достатка

Глава региона обратился к жителям города и области с поздравительной речью. В своем видеообращении Виктор Назаров вспомнил яркие события уходящего года и пожелал в новом году омичам любви и заботы близких и процветания.

Наташу Королеву и «Уральских пельменей» заказала на корпоратив омская стройфирма

12:25 Вчера

Наташу Королеву и «Уральских пельменей» заказала на корпоратив омская стройфирма

Омских монтажников с новым 2017 годом поздравили певица Наташа Королева и капитан «Уральских пельмений» Андрей Рожков. [ФОТО]

Омский студент крал автомобильные номера и предлагал водителям выкупить их за 5 тысяч рублей

11:41 Вчера

Омский студент крал автомобильные номера и предлагал водителям выкупить их за 5 тысяч рублей

За десять минут в полицию обратилось сразу трое автовладельцев, которые утром увидели, что их автомобили стоят без регистрационных номеров, а на лобовом стекле записка с руководством. [ФОТО]

Любинский проспект возглавил топ омских градостроительных проектов

08:51 Вчера

Любинский проспект возглавил топ омских градостроительных проектов

По мнению опрошенных омичей, в уходящем, юбилейном для нашего города году самыми значимыми градостроительными проектами стали улица Ленина, Воскресенский собор и цирк.

Омскому детскому хирургу присвоили звание «Заслуженный врач РФ»

17:05 30 декабря 2016

Омскому детскому хирургу присвоили звание «Заслуженный врач РФ»

Самое высокое звание для российских врачей — заслуженного врача России — присвоено в канун Нового года хирургу областной детской больницы Борису Новикову. Он 37 лет работает в хирургии, 20 из них руководит отделением в детской больнице.

Пятитысячную выплату омским пенсионерам начнут выдавать с 12 января

16:17 30 декабря 2016

Пятитысячную выплату омским пенсионерам начнут выдавать с 12 января

Почтовые отделения области готовы к доставке пенсий на дом за январь с 3 января. Далее омичи будут получать январскую пенсию в соответствии с графиком. За праздничные дни 7 и 8 января пенсию доставят досрочно 5-го и 6-го числа.

Человек-паук и другие нелепые преступления года

15:30 30 декабря 2016

Человек-паук и другие нелепые преступления года

В преступлениях мало веселого, ведь потерпевшим обычно не до смеха. Но в нашем топ-8 нелепых криминальных происшествий года есть даже преступление, которого не было.

Верховный суд вернул областным чиновникам доплаты к пенсиям

14:45 30 декабря 2016

Верховный суд вернул областным чиновникам доплаты к пенсиям

Верховный суд отменил решение Омского областного суда о необоснованных доплатах к пенсиям областных чиновников.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили омичей с Новым годом и Рождеством

14:09 30 декабря 2016

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили омичей с Новым годом и Рождеством

Вместе с президентом страны и главой правительства здоровья, мира и добра жителям Омской области пожелали председатели Совета Федерации и Госдумы, а также полномочный представитель президента в СФО.

Птица-огонь: в Омске театральный петух кукарекает до 40 раз

14:08 30 декабря 2016

Птица-огонь: в Омске театральный петух кукарекает до 40 раз

В преддверии года Петуха по восточному календарю «ОМСКРЕГИОН» выяснил, какие качества присущи этой птице и почему театральный петух в «Арлекине» принимал душ.

«Ароматика» — комплекс с мировым именем

13:12 30 декабря 2016

«Ароматика» — комплекс с мировым именем

В этом году три продукта омской «Ароматики» — комплекса производства ароматических углеводородов Омского НПЗ, который считается крупнейшим и передовым в мире, — вошли в список «100 лучших товаров России».

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