Лента новостей
Омских многодетных семей освободят от уплаты налогов
Речь идет о налоге на имущество. Льгота положена тем, кто воспитывает трое и больше детей. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу.
«Пятерочка» готовит экспансию на Советский рынок Омска
В новой постройке на Советском рынке разместится федеральная сеть «Пятерочка». О точной дате открытия магазина пока не сообщается.
На омских предприятиях появятся рабочие квоты для опекунов малолетних детей
На заседании областного правительства увеличен перечень категорий омичей, которым будет оказываться помощь в получении профессионального образования, трудоустройстве. Кроме того, омские предприятия будут обязаны резервировать для них квоты.
Омская филармония начинает продажу абонементов нового сезона
Омские меломаны смогут приобрести абонементы нового сезона, не дожидаясь весенней ярмарки. Всероссийская акция по продаже концертных абонементов стартовала 1 февраля.
Роспотребнадзор предложил штрафовать граждан за хранение «санкционки»
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект соответствующих изменений, которые предлагается внести в КоАП.
Вера Бирюкова продает серьги ради спасения онкобольной
Олимпийская чемпионка, воспитанница омской школы художественной гимнастики Вера Бирюкова решила помочь тяжелобольной женщине и выставила на аукцион свои счастливые сережки.
На капремонт омских многоэтажек направят больше 983 миллионов рублей
На заседании регионального кабмина утвержден объем средств, которые будут направлены в 2017 году на продолжение капитального ремонта многоэтажных домов в Омске и в муниципальных районах области, — 983,14 млн рублей. Это 80% от прогнозного сбора.
Омичи остро нуждаются в социальном такси и сиделках
У жителей Омской области наиболее востребованными в социальной сфере являются услуги сиделки, социальное такси, прокат технических средств реабилитации.
Пожарные справились с огнем в столярном цехе
Сотрудники МЧС занимаются проливкой и разбором конструкций на площади 600 квадратных метров.
СМИ вспомнили об омской мраморной говядине
Поводом стала пресс-конференция главы регионального минсельхоза Максима Чекусова 31 января. Глава ведомства отметил, что в Омской области научились выращивать мраморную говядину. Чекусов не уточнил когда.
Омская область на 2-м месте по реализации майских указов в сфере госуправления
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению и реализации в 2016 году пакета майских указов, подписанных Владимиром Путиным. Лидерами медиарейтинга стали Свердловская область, Омская область и Башкортостан.
В областном минстрое обсудили, как помочь обманутым дольщикам
Дом в «Квартале Романтиков» перешел в разряд проблемных. А несколько дольщиков микрорайона «Академический» сами препятствуют тому, чтобы их собратьям по несчастью помогла компания Юрия Гуринова.
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