Лента новостей

На капремонт омских многоэтажек направят больше 983 миллионов рублей

На заседании регионального кабмина утвержден объем средств, которые будут направлены в 2017 году на продолжение капитального ремонта многоэтажных домов в Омске и в муниципальных районах области, — 983,14 млн рублей. Это 80% от прогнозного сбора.