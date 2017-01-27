Лента новостей

Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 28 января по 4 февраля

Новая неделя — новые события. Для вас в эти дни концерт фолк-группы из Санкт-Петербурга, стриптиз-шоу от сталеваров «Топ-театра» и зимние забавы на «Зеленом острове». Еще больше событий — в обзоре «ОМСКРЕГИОНА».