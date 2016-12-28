Лента новостей

Следователи готовились обвинить судью Москаленко в убийстве Берга

Покойному судье Сергею Москаленко 17 января должно было быть предъявлено обвинение в убийстве скандально известного омского застройщика Виктора Берга. Об этом он узнал 13 января, после чего ушел из дома и покончил с собой.