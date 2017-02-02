Лента новостей
20:25 Вчера
Омские водители уступают дорогу «скорой» с включенными спецсигналами
Большинство омских водителей уступают дорогу карете скорой медицинской помощи, если она едет с включенными спецсигналами. Нарушают данное ПДД автомобилисты, в основном, по невнимательности, причем чаще виновниками становятся автоледи.
У жителей многоэтажек вдоль главных омских магистралей выше риск онкозаболеваний
Об этом на пресс-конференции в МКР-Медиа заявил профессор ОмГУПС, известный омский общественник-эколог Сергей Костарев. Также среди основных причин рака эксперты назвали неправильное питание, образ жизни, интоксикацию и наследственность.
В Омске пассажирский автобус протаранил иномарку
Пассажиры легкового автомобиля обратились за медицинской помощью. О пострадавших в салоне автобуса официальных данных нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Омский аэропорт оштрафовали за рекламный автомобиль у фасада
Промоакция одного из автодилеров создала угрозу авиационной безопасности. Вокруг здания аэровокзала должна быть 30-метровая зона, на которой нахождение машин, даже рекламных, запрещено.
В 2017 году не менее 9 тысяч омичей заболеют раком
В последние годы, в том числе в 2016-м, в Омской области не менее чем у 9 тыс. человек ежегодно выявляют злокачественные новообразования. На учете в онкодиспансере стоит более 45 тыс. омичей. Показатель заболеваемости — выше среднего по РФ.
16:58 Вчера
В Омске высаживают «спящие» деревья
По мнению агрономов, зима — самое подходящее время для пересадки деревьев. Пока крупномеры находятся в «спячке», они легче переносят пересадку, да и корневая система лучше сохраняется после всех манипуляций.
В элитном омском микрорайоне «Старгород» упавшая с крыши наледь повредила Land Cruiser
Страховщики пытались взыскать ущерб за происшествие двухлетней давности. Однако суд решил, что неизвестно, причинен ли ущерб действительно из-за падения снега, а водитель не умеет парковаться и встал слишком блико к дому.
Серебряной призерке Олимпиады в Рио Бацарашкиной вручили еще одну медаль
На этот раз Виталина Бацарашкина награждена не за отличную стрельбу в тире, а за вклад в развитие ДОСААФ России.
Ректором Омского педуниверситета сделали Никиту Джигурду
Никита Джигурда на время стал и.о. ректора ОмГПУ. По крайней мере, такая информация была опубликована на странице вуза в «Википедии». Неизвестные пользователи получили доступ к странице и изменили данные о ректорах.
Владельцы коттеджей у политеха пытались запретить вузу строить бассейн
ТСЖ «Прииртышье» заявило, что здание, которое возводится за 150 млн рублей в рамках проекта «Единой России», перегородит им единственный проезд к домам. Архитекторы уже ищут новое решение для дороги.
В выходные в отдельных районах Омской области похолодает до –30 °С
В субботу, 4 февраля, в регионе ожидается снежная и ветреная погода, а в воскресенье и понедельник температура воздуха в некоторых районах области понизится до –30 °С и ниже.
На Иртыше определится чемпион среди омских мормышечников
Соревнования по рыболовному спорту состоится 12 февраля. Спортсмены будут состязаться в дисциплине «Ловля на мормышку со льда» в личном и командном зачетах.
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