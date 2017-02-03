Лента новостей

Уходивший от погони омич на «девятке» был сильно пьян

Попытка лихача скрыться от стражей порядка не увенчалась успехом. В какой-то момент он потерял управление и перевернулся. За рулем его ловят пьяным уже не в первый раз. Теперь ему грозит тюремный срок на 2 года.